Выпускник МГТУ принял участие в III Арктической академии в Южной Корее

Кирилл Удальцов, закончивший МГТУ в 2017 году по направлению

«Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры», представлял родной вуз в III Арктической академии, прошедшей этим летом в Южной Корее.

В третий раз Корейский морской институт открывал специальную летнюю школу для студентов различных направлений обучения и представляющих все страны арктической зоны. В этом году к 11 студентам из корейских вузов присоединился 21 студент из 8 стран арктического региона.

Студенты прослушали лекции как корейских преподавателей, ученых и управленцев, так и профессионалов из других стран. Темы лекционных занятий охватили широкий спектр направлений, таких как политика, управление, образование, арктические народы, информация и включали, в том числе, представление арктической политики Южной Кореи, связанной с ней инициатив и развитие предпринимательства в этой части земного шара.

Кроме образовательной программы в виде лекций, семинаров и встреч с представителями ведущих компаний, политиков и ученых, студенты получили отличную возможность познакомиться с культурой, бытом, кухней и традициями жителей этой небольшой приморской азиатской страны.

«Очень много впечатлений! – делится Кирилл. – Ты погружаешься в совершенно другой мир, всё новое, неизвестное. В Южной Корее человек везде окружён самыми передовыми технологиями. Это совсем другой мир, другие краски, вкусы, запахи. И огромная благодарность организаторам, которые смогли сделать эту поездку такой яркой и незабываемой! Было очень интересно познакомиться со студентами из разных стран. Мы продолжаем общаться и сейчас, и надеюсь, этот опыт будет для меня одним из шагов в создании своей карьеры»