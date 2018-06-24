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Мурманская область. Арктика24.06.18 10:15

Выпускникам Мурманска - «Паруса надежды»

Впервые в Мурманске на обновленной набережной Семёновского озера состоялся праздник для выпускников «Паруса надежды». В торжественном параде приняли участие более четырёх тысяч выпускников девятых и одиннадцатых классов.

– Областной центр меняется на глазах, ещё несколько лет назад на этом месте просто невозможно было бы провести такое грандиозное событие, – рассказал депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Алексей Веллер. – Семёновское озеро превратилось в полноценное место отдыха, и работы по реконструкции продолжаются. Думаю, что выпускники прошлых лет немного завидуют тем, кому повезло отметить выпускной здесь, на новой набережной вместе со всем городом.

Пришедшие на Семёновское озеро стали свидетелями яркого незабываемого шоу на воде. Яхты, водные мотоциклы, выступление мастеров флайборда – этот день стал незабываемым завершением школьных лет для мурманских ребят. Вместе со вчерашними школьниками этот праздник разделили их родители, учителя и друзья.

– Очень хочется, чтобы сегодняшние выпускники обязательно вернулись в родной город, – отметил глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев. – Мы приложим все силы, чтобы молодёжь имела перспективы и желание жить и работать в Мурманске.

Окончание праздника ознаменовалось красочным фейерверком с использованием цветного дыма и молодёжной дискотекой.

 

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