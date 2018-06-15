Выпускникам Мурманского колледжа искусств вручили дипломы
14 июня в Мурманском колледже искусств состоялась торжественная церемония вручения дипломов об окончании колледжа 37 выпускникам.
Дипломы «отличием» получили:
- пианисты Лада Аксёнова, класс преподавателя Е.Г. Дмитриченко, Михаил Гребнев класс преподавателя Л.А. Калининой, Александра Копылова и Надежда Лукьянчук, класс преподавателя Н.Ф. Лагутиной;
- аккордеонист Роман Крестов, класс преподавателя А.Я. Гернера, баянист Илья Луконин, класс преподавателя А,Д, Трухина, Никита Симагин, класс преподавателя М.В. Семяшкина;
- дирижёры – хормейстеры Владислава Выходина, класс преподавателя Т.Н. Чёрной, Диана Уланова, класс преподавателя В.М. Иванова, Анастасия Юркова, класс преподавателя В.А. Юриной.;
- художницы Анастасия Кулезнёва и Юлия Пынкуль, класс преподавателя В.В. Кузина и эстрадный вокалист Анатолий Шахов, класс преподавателя Г.В. Ценнер.
В числе выпускников 2018 года обладатели самых престижных наград, Дипломов Лауреатов Международных и Всероссийских конкурсов. Мурманский колледж искусств гордится достижениями своих воспитанников.