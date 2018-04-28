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Мурманская область. Арктика28.04.18 07:04

Выпускники 2018 года рассказали о готовности к экзаменам в видеоролике «Я сдам ЕГЭ»

Выпускники 2018 года из 50 регионов России приняли участие в съёмках видеоролика «Я сдам ЕГЭ» Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.

Уже три года будущие участники ЕГЭ становятся героями весеннего видеоролика, чтоб передать заряд уверенности своим сверстникам, которые в эти дни готовятся к экзаменам. В каждом регионе России проходят съёмки и видеоматериалы отправляются в Рособрнадзор. Главное, что требуется от участников, чтобы войти в финальный общероссийский ролик – уверенность в своих силах для главных слов: «Я сдам ЕГЭ».

В этом году продолжительность ролика была увеличена почти в два раза, потому что от выпускников поступило рекордное количество видеозаписей. Ребята со всей Россией делятся своими мыслями перед экзаменами. «Для меня ЕГЭ – это одно из интереснейших испытаний, которые предстоит пройти на пути к своей мечте», – говорит Полина Железная из Ростовской области. А Иван Кришталь из Мурманской области признался: «ЕГЭ – это мой рубеж, потому что по одну сторону остаётся детство, а по другую начинается взрослая жизнь». Для Полины Сорокиной из Республики Коми ЕГЭ – шанс исполнить мечту: «Я хочу стать высококлассным специалистом и быть полезной своей стране».

Выпускники убеждены, что сдадут ЕГЭ, потому что чувствуют поддержку своих родителей и учителей, а также, потому что усердно учились в школе. «На протяжении одиннадцати лет наши учителя давали нам знания, необходимые для жизни», – говорит Тимофей Федосов из Республики Алтай.

Одиннадцатиклассники пожелали своим ровесникам успешно и спокойно пройти государственную итоговую аттестацию. «Не стоит надеяться на случай: экзамен – это проверка знаний, выдержки, умения собраться и выдать свой самый лучший результат», – напутствует Кристина Маршева из Республики Мордовия.

Традиционно видеороликом с выпускниками начинается Всероссийская акция «Я сдам ЕГЭ». Выпускники из разных городов страны самостоятельно записывают свои видеообращения с пожеланиями к сверстникам хорошо сдать ЕГЭ. Видео с выпускниками, не вошедшие в финальный ролик, будут опубликованы на региональных сайтах и в социальных сетях органов управления образованием. Все записи можно будет найти по хэштегам «#ЯсдамЕГЭ» и «#РасскажиоЕГЭ».

Второй год школьников поддерживают и взрослые, которые тоже принимают участие в съёмках видеороликов «Учителя о ЕГЭ» и «Родители о ЕГЭ». В этом году ожидается премьера – «Первокурсники о ЕГЭ». Вчерашние выпускники и нынешние студенты расскажут, что изменилось в их жизни после окончания школы и сдачи единого госэкзамена.

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