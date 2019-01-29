Выпускники дают концерт

31 января в Мурманском колледже искусств состоится традиционный ежегодный концерт выпускников разных лет отделения народных инструментов.

Все участники концерта – выпускники Мурманского колледжа искусств и студенты Петрозаводской государственной консерватории им. А.К. Глазунова, Уральской государственной консерватории им. М.П. Мусоргского. Часть выпускников консерваторий в настоящее время успешно реализуют свои таланты в детских школах искусств, культурно-досуговых учреждениях, трое преподают в Мурманском колледже искусств. Виртуозное исполнение на народных инструментах в различных составах – домре, балалайке, гитаре, баяне и аккордеоне – визитная карточка ежегодных январских концертов отделения народных инструментов. Артистизм и профессионализм участников концерта служат образцом для нынешних студентов колледжа.