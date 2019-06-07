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Мурманская область. Арктика07.06.19 17:19

Выпускники медицинского факультета Петрозаводского государственного университета пополнят первичное звено здравоохранения Мурманской области

Специалисты регионального Минздрава и медицинских организаций области приняли участие в комиссии по трудоустройству выпускников медицинского факультета Петрозаводского государственного университета. В рамках работы комиссии были заслушаны 127 выпускников медицинского факультета ПГУ, в том числе 20 специалистов педиатров и 107 выпускников, получивших специальность «лечебное дело».

По результатам собеседования в этом году первичное звено здравоохранения Мурманской области пополнят восемь терапевтов-участковых, окончивших Петрозаводский государственный университет (три из них будут работать в Кандалакшской центральной районной больнице), также в амбулаторию п. Молочный Кольского района изъявил желание приехать на работу будущий врач-педиатр-участковый.

Кроме того, 27 выпускников-медиков ПГУ заключили договоры о целевой подготовке для Мурманской области по специальностям ординатуры. Их трудоустройство в медицинские организации региона состоится в 2021 году.

 

 

 

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