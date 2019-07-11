Выпускники МГТУ защитили дипломы на базе Колэнерго
Бакалавры и магистры завершили обучение по направлению подготовки «Электроэнергетика и электротехника». Студенты направления подготовки «Электроэнергетика и электротехника» института Арктических технологий Мурманского государственного технического университета защитили дипломные проекты на базе филиала компании «Россети Северо-Запад» «Колэнерго».
Знания двадцати девяти бакалавров и четырех магистров оценивала государственная экзаменационная комиссия, состоящая из технических руководителей «Колэнерго». Возглавил комиссию и.о. директора энергопредприятия Владимир Быстрицкий.
Руководителями дипломных проектов были начальники структурных подразделений и специалисты «Колэнерго», представители других энергокомпаний региона.
В дипломных работах рассмотрены вопросы реконструкции и модернизации систем электроснабжения, повышения надежности эксплуатации электрооборудования станций и подстанций, эффективности работы действующих схем электроснабжения, проектирования объектов электроснабжения Мурманской области.
Трое выпускников окончили обучение с красным дипломом, половина бакалавров планируют продолжить обучение по магистерской программе подготовки.