Выпускники Мурманской области показали высокие результаты на ЕГЭ

Одной из тем оперативного совещания, которое сегодня провела губернатор Марина Ковтун, стало завершение основного периода экзаменационной кампании. О результатах сдачи ЕГЭ выпускниками Мурманской области доложила региональный министр образования и науки Наталия Карпенко.

Как сообщила Наталия Карпенко, на сегодняшний день в регионе 18 работ написаны на 100 баллов: 7 – по русскому языку, по 3 – по информатике и ИКТ, по физике и по литературе, 2 – по математике профильного уровня. Два выпускника получили высший балл сразу по двум предметам. Наталия Карпенко отметила, что география стобалльников остается по-прежнему широкой: в этом году столь высоких результатов добились выпускники Мурманска, Североморска, Полярного, Оленегорска и Кандалакши.

Возросла по сравнению с прошлым годом доля высокобалльных работ. Так, по русскому языку каждый пятый выпускник получил 80 баллов и выше. 90% сдававших базовую математику получили 4 и 5, вырос средний балл по предмету.

Наталия Карпенко отметила также высокий интерес выпускников к направлению естественнонаучного образования – большее количество ребят стали выбирать такие предметы, как профильная математика, информатика и физика. Профильную математику сдавали почти 58% выпускников, средний балл по предмету вырос на 1,24%, сократилось количество тех, кто не смог преодолеть минимальный порог. Рост среднего балла отмечается и по физике. Информатику и ИКТ в этом году выбрал каждый шестой выпускник, при этом каждый пятый сдававший получил 80 и более баллов.

Министр напомнила, что в этом году исключена тестовая часть в работах по физике, химии и биологии – при этом выпускникам Мурманской области удалось показать высокий уровень высокобалльных работ, а число ребят, не справившихся с экзаменационной работой, сократилось.

Благодаря внедрению в региональных пунктах проведения экзамена новой технологии сканирования работ проверка и обработка результатов в регионе завершились раньше установленных сроков. В качестве общественных наблюдателей было привлечено почти 250 студентов МАГУ, МГТУ и педагогического колледжа. Не было нареканий со стороны работавших в регионе федеральных общественных наблюдателей, не зафиксированы случаи нарушения порядка проведения ЕГЭ со стороны организаторов. В целом экзамены прошли в доброжелательной обстановке, открыто и прозрачно, подчеркнула Наталия Карпенко.

«Я от всей души поздравляю наших ребят, желаю им успешного поступления в вузы. Хочу сказать сердечное спасибо нашим педагогам. Это во многом их заслуга и их победа. Сейчас самое главное – завершить экзамены в резервные дни для основного периода так же объективно, без нарушений и сбоев. Уверена, что всё пройдёт хорошо», – сказала Марина Ковтун.