Выпускники Мурманской области сдают устную часть ЕГЭ по иностранному языку

Согласно расписанию проведения единого государственного экзамена 2017 года 15 июня проходит устная часть экзамена по иностранным языкам. В Мурманской области в экзамене планируют принять участие 410 участников на 19 пунктах проведения экзаменов, оснащенных техникой для онлайн-видеонаблюдения.

Устная часть контрольных измерительный материалов ЕГЭ по английскому языку включает в себя четыре задания: чтение вслух небольшого текста, работа с рекламным объявлением, выбор и описание фотографии на основе плана, сравнение фотографий по плану. Время на подготовку каждого задания – 1,5 минуты.

Раздел «Говорение» введен в ЕГЭ по иностранному языку с 2015 года. Процедура сдачи устной части автоматизирована, экзамен проходит за компьютером с использованием аудиогарнитуры. Технология проведения экзамена отработана на всех задействованных пунктах проведения.