Выпускники Мурманской области успешно сдали ЕГЭ по русскому языку - семь человек получили по 100

Государственная экзаменационная комиссия Мурманской области 22 июня утвердила результаты единого государственного экзамена по русскому языку. У нас в регионе 9 июня его сдавали 3014 человек.

«Отрадно, что выпускники Мурманской области показывают стабильно высокие результаты по русскому языку: семь человек получили по 100 баллов, каждый пятый участник ЕГЭ – от 80 до 100. Это результат серьезной работы и учителей, и выпускников», – прокомментировала результаты министр образования и науки Мурманской области Наталия Карпенко.

Ознакомление с результатами ЕГЭ у выпускников текущего года проходит в своей школе. Апелляцию о несогласии с выставленными баллами участники ЕГЭ могут подать по месту подачи заявления на сдачу экзамена до 26 июня.

Напомним, русский язык – обязательный предмет, который необходимо сдать для получения аттестата об окончании средней школы. ЕГЭ по русскому языку.