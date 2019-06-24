Выпускники первого «портовского» класса получили аттестаты

В мурманской гимназии № 8 выпускники первого транспортно-логистического класса АО «ММТП» получили аттестаты о среднем образовании. В торжественной церемонии принял участие заместитель генерального директора по экономике и финансам – финансовый директор АО «ММТП» Сергей Руденко.

«Аттестаты навсегда останутся напоминанием о тех 11-х годах, проведенных в стенах гимназии и профильного «портовского» класса. Уже сейчас для выпускников наступает один из самых важных моментов в жизни, та пора, когда необходимо определиться с выбором будущей профессии. Я желаю вам выбрать наиболее интересную сферу деятельности и найти работу, которая будет приносить истинное удовольствие. И всегда помните ваших педагогов, город Мурманск и родные причалы порта, где вас всегда будут ценить и ждать», – отметил Сергей Руденко в поздравительном слове выпускникам.

Все ученики успешно сдали экзамены и готовятся к поступлению в высшее учебное заведение. Стоит отметить, что среди юных «портовиков» есть особо отличившиеся ребята: Анатолий Лазовый, Юлия Васильченко и Анна Шурятикова. Они окончили обучение на «отлично» и получили школьные золотые медали.

Мурманский морской торговый порт подготовил памятные подарки для каждого выпускника и дипломы, которые позволят им без труда устроиться на старейшее предприятие города Мурманска.

Напомним, транспортно-логистический класс АО «ММТП» был открыт 1 сентября 2017 года в гимназии № 8 и стал первым классом с «портовской» специализацией как для региона, так и страны в целом. На протяжении двух лет обучения градообразующее предприятие регулярно оказывало поддержку как ученикам, так и учебному заведению. Это способствовало тому, что образовательное учреждение дважды побеждало в региональных конкурсах и получало гранты на реализацию инновационных проектов в системе общего образования Мурманской области.