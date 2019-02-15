Выпускники североморских школ присматриваются к будущей работе

В рамках проекта «Здоровое будущее» председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев, главный врач МУЗ ЦРБ ЗАТО г. Североморск Дмитрий Панычев и его заместитель по лечебной части Максим Громов, организовав посещение учащимися 10 и 11 классов гимназии № 1 и средней школы № 10 Североморской ЦРБ и проведение открытого урока, решали две задачи: профориентацию выпускников школ, возможно будущих медицинских работников, и закладывали перспективы на пополнение кадрами медицинских учреждений флотской столицы после окончания ребятами медицинских вузов.

Максим Громов рассказал ребятам о системе здравоохранения флотской столицы, о структуре и выполняемых задачах медицинских учреждений ЗАТО г. Североморск, о подготовке врачей в медицинских учреждениях России, тех социальных гарантиях, которыми обеспечены медицинские работники и уровне их заработной платы, обеспечении социальным жильём. Он отметил, что Североморск – один из немногих городов Мурманской области, где медицинские работники обеспечиваются социальным жильём, а их дети местами в дошкольных учреждениях. Не случайно, отметил Максим Алексеевич, накануне встречи с ребятами он вёл переговоры с врачами из Иркутска, Красноярска и Республики Тыва, которые решили по программе «Арктический доктор» приехать работать в Североморск.

Школьникам была предоставлена возможность посетить операционную ЦРБ во время проведения лапароскопической операции по удалению камней из желчного пузыря.

«Если вы после окончания медицинских вузов вернётесь к нам, мы будем очень рады», - сказал Максим Громов.

А Евгений Алексеев посоветовал ребятам серьёзнее подойти к учебе и проявлять упорство в достижении поставленной цели.

Мария Стрига, ученица 11 «А» класса гимназии № 1, сказала, что посещение операционной и общение с Максимом Громовым стало определяющим в выборе профессии. «Я хочу помогать людям сохранять здоровье», - сказала Мария Стрига.

По завершению встречи с медицинскими работниками состоялась беседа школьников с Евгением Алексеевым, в ходе которой ребята получили ответы на вопросы, касающиеся общегородских проблем.