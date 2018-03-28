Выпускники школ Мурманской области сегодня досрочно сдают устную часть ЕГЭ по иностранным языкам

Согласно расписанию проведения единого государственного экзамена 2018 года 28 марта в досрочный период проводится устная часть ЕГЭ по иностранным языкам. В Мурманской области на ЕГЭ по иностранному языку зарегистрировались 13 участников.

Раздел «Говорение» был введён в ЕГЭ по иностранным языкам с 2015 года. Решение сдавать устную часть экзамена участник принимает добровольно, но получить высокий балл он может только совокупно за письменную (оценивается до 80 баллов) и устную (до 20 баллов) части.

Процедура сдачи устной части автоматизирована, экзамен проходит за компьютером с использованием аудиогарнитуры. Продолжительность устной части экзамена – 15 минут.

Установленный минимальный балл на ЕГЭ по иностранному языку составляет 22 балла. Сдача двух частей экзамена предусмотрена в отдельные дни. Письменный ЕГЭ по иностранным языкам в досрочный период пройдет 2 апреля.