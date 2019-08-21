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Мурманская область. Арктика21.08.19 09:30

Выпускников 9-х и 11-х классов ещё приглашают на обучение за счёт бюджета

Министерство науки и образования Мурманской области подвело первые итоги приёмной кампании-2019 по приёму заявлений на обучение по программам среднего профессионального образования. Как сообщает ведомство, в настоящее время обеспечено более 90% приёма на обучение по программам среднего профессионального образования за счёт средств областного бюджета, причём в 4-х региональных колледжах приём на обучение на бюджетные места завершён (Кольский транспортный колледж, Мурманский колледж экономики и информационных технологий, Мурманский медицинский колледж, Мурманский педагогический колледж).

В соответствии с законодательством в 13-ти областных колледжах приём заявлений на очную форму обучения на оставшиеся вакантные места продлён до 25 ноября (до момента 100% заполнения бюджетных мест).

Согласно сведениям на 19 августа, в регионе ещё осталась возможность подать заявление выпускникам 9-х классов на обучение за счёт бюджета Мурманской области по образовательным программам СПО: «Водоснабжение и водоотведение», «Гостиничное дело», «Дошкольное образование», «Инструментальное исполнительство» (по видам инструментов), «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий», «Мастер отделочных строительных и декоративных работ», «Мастер по обработке цифровой информации», «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства», «Мастер слесарных работ», «Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ», «Металлургия цветных металлов», «Обогащение полезных ископаемых», «Парикмахерское искусство», «Повар, кондитер», «Продавец, контролер-кассир», «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки» (наплавки), «Слесарь», «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование», «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования» (по отраслям), «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства», «Туризм», «Фрезеровщик на станках с числовым программным управлением», «Хозяйка(ин) усадьбы», «Электромонтер по ремонту электросетей».

На базе среднего общего образования (11 кл.) продолжается приём документов на обучение за счёт областного бюджета по образовательным программам среднего профессионального образования: «Адаптивная физическая культура», «Водитель городского электротранспорта», «Коммерция» (по отраслям), «Резчик, «Сварщик» (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), «Сестринское дело», «Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома».

 

 

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