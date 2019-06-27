Меры по профилактике коррупции обсудили на заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Мурманской области.

Под председательством заместителя губернатора Романа Дурягина состоялось заседание межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Мурманской области. Рассмотрен вопрос повышения эффективности работы правоохранительных органов и органов исполнительной власти по выявлению и профилактике преступлений коррупционной направленности.

Перед заинтересованными ведомствами были поставлены приоритетные задачи, выработан комплекс мер, направленных на снижение количества преступлений коррупционной направленности.

Участники заседания также рассмотрели вопрос повышения эффективности исполнения уголовного наказания в виде исправительных работ на территории Мурманской области. По итогам принято решение направить в правительственную комиссию по профилактике правонарушений предложения о внесении изменений в федеральные нормативные правовые акты, регулирующие вопросы исполнения наказания в виде исправительных работ.

Кроме того, заслушаны доклады руководителей администрации города Апатиты и МО МВД России «Апатитский» о принимаемых мерах по обеспечению правопорядка и стабилизации оперативной обстановки на подведомственной территории и причинах роста числа преступности в расчете на 100 тыс. населения.

По итогам рассмотрения главе администрации города Апатиты рекомендовано дополнительно организовать разъяснительную работу по привлечению граждан в добровольные народные дружины, а также проработать вопросы трудоустройства лиц, освободившихся из мест лишения свободы.