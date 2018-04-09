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Мурманская область. Арктика09.04.18 07:10

Выработан комплекс мер, направленных на улучшение качества работы по борьбе с коррупцией и преступностью несовершеннолетних

В прокуратуре  Оленегорска проведено координационное совещание, на котором обсуждены вопросы эффективности оперативно-разыскной и уголовно-процессуальной деятельности правоохранительных органов города при выявлении, предупреждении, пресечении, раскрытии и расследовании коррупционных преступлений, а также преступлений экономической направленности, в том числе совершенных в налоговой сфере.

Также на совещании были проанализированы результаты работы правоохранительных и контролирующих органов по профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, в том числе по профилактике экстремизма в детской и молодёжной среде.

В совещании приняли участие руководители правоохранительных органов, заместитель главы администрации города, ответственный секретарь КДНиЗП г.Оленегорска с подведомственной территорией.

Открывая совещание, прокурор города указал на необходимость системного подхода в работе по борьбе с коррупционными проявлениями, активизации мер, направленных на выявление и раскрытие экономических преступлений. Также на совещании были обсуждены результаты работы правоохранительных и контролирующих органов по профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, в том числе по профилактике экстремизма в детской и молодёжной среде.

По итогам совещания выработан комплекс дополнительных мер, направленных на улучшение качества работы по борьбе с коррупцией и преступностью несовершеннолетних, повышения её результативности, а также мероприятия профилактического характера, способствующие снижению уровня правонарушений среди несовершеннолетних.

 

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петя
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в прокуратуре он был подчиненный, поэтому и говорил, как начальство велело. а не согласных с ним, в лучшем случае, увольняют со собственному. давно не секрет, что в следствии по звонку "сверху" дела
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