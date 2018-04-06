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Мурманская область. Арктика06.04.18 16:02

Выработать систему контроля, чтобы не допустить острой ситуации на транспорте - спикер регионального парламента Сергей Дубовой

Спикер регионального парламента Сергей Дубовой и председатель профильного комитета Думы Борис Пищулин приняли участие в Пятом ежегодном семинаре-совещании комитета по тарифному регулированию Мурманской области.  В мероприятии также приняли участие представители Федеральной антимонопольной службы, органов исполнительной власти региона, ресурсоснабжающих предприятий, делового сообщества, общественных и экспертных организаций.

В центре внимания – тарифное регулирование 2018 года и задачи, стоящие перед ведомством региона на этот период. Особый акцент был сделан на тепло- и электроэнергию. В своем выступлении Борис Пищулин отметил последовательность профильной политики, которая позволила не повышать тарифы на теплоэнергию в этом году в восемнадцати муниципалитетах региона.

– По итогам тарифной кампании удалось сдержать рост совокупной платы граждан за коммунальные услуги, которые составят не более 2,4%. Вместе с этим, стоит обратить внимание на тарифы на электроэнергию для населения. В Мурманской области с учетом имеющихся энергоизбыточных мощностей сложилась относительно низкая себестоимость генерации электроэнергии. Именно благодаря этому существенного роста коммунальных платежей не произошло, но тарифы по-прежнему остаются одними из самых высоких среди других энергоизбыточных регионов. Обращаясь в ФАС, мы предлагаем учесть это при установлении предельных уровней тарифов на электроэнергию на 2019 год для населения и сохранить прежние пропорции, – сказал Борис Пищулин.

Участники семинара не обошли вниманием тему, связанную с передачей полномочий по тарифному регулированию пассажирских перевозок на муниципальных маршрутах органам местного самоуправления.

– Считаю, что к этому вопросу необходимо подойти очень ответственно, выработать систему контроля, чтобы не допустить острой ситуации на транспорте. На уровне законодательного органа мы готовы обобщить мнения и предложения с мест по поводу закона о передаче функций тарифного регулирования, чтобы учесть возможные проблемы, – подчеркнул Сергей Дубовой.

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