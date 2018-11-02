Выработка электроэнергии на Кольской АЭС в октябре выросла на 128 млн кВтч

В октябре 2018 года Кольская АЭС выработала 978,4 млн кВтч электроэнергии, что на 128 млн кВтч больше, чем в октябре 2017, и на 174 млн кВтч больше, чем в сентябре 2018. Суммарная выработка атомной станции за 10 месяцев текущего года составила 8177,3 млн кВтч.

Всего с момента пуска Кольской АЭС выработано более 417 млрд кВтч электроэнергии.

В настоящее время в работе находятся энергоблоки №№ 2, 3 и 4 атомной станции, энергоблок № 1 - в планово-предупредительном ремонте. В соответствии с диспетчерским графиком нагрузка станции составляет 1360 МВт, сообщает управление информации и общественных связей КАЭС.