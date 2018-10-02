Выработка Кольской АЭС в сентябре выросла более чем на 60 млн кВтч электроэнергии

В сентябре 2018 года Кольская АЭС выработала 804,4 млн кВтч электроэнергии, что на 61,1 млн кВтч больше, чем в сентябре 2017 году. Суммарная выработка атомной станции за 9 месяцев текущего года составила 7 198,9 млн кВтч.

Всего с момента пуска Кольской АЭС выработано более 416,5 млрд кВтч электроэнергии.

В настоящее время в работе находятся энергоблоки №№ 2, 3 и 4 атомной станции, энергоблок № 1 - в планово-предупредительном ремонте. В соответствии с диспетчерским графиком нагрузка станции составляет 1290 МВт, сообщает управление информации и общественных связей КАЭС.