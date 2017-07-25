Выселим должников из жилья! У теплоэнергетиков кончается терпение

Теплоэнергетики усилили работу с должниками, проживающими в муниципальных квартирах. Об этом сообщается в особых претензионных письмах, которые получили уже несколько сотен жителей ЗАТО г.Североморск. Помимо «стандартного набора» последствий – пеней, судебных расходов, исполнительского сбора и санкций судебных приставов – теплоснабжающая компания напоминает о перспективе выселения.

Энергетики предлагают погасить долги, либо обратиться за реструктуризацией, «в противном случае акционерное общество «Мурманэнергосбыт» будет вынуждено обратиться в администрацию ЗАТО г.Североморск с предложением о расторжении договора социального найма и выселении северян и членов их семьи из занимаемого помещения».

Перечни «хронических неплательщиков», не плативших по счетам больше 6 месяцев, компания намерена передавать властям Североморска регулярно. Как показывает практика, большинство накапливают крупные долги не избирательно, а за все коммунальные услуги. Поэтому неплатежи за отопление «выдают» жильцов, систематически нарушающих договор социального найма.

Такую работу АО «МЭС» планирует проводить по всей зоне ответственности. Североморск стал первым городом как лидер в рейтинге неплательщиков – задолженность населения флотской столицы за теплоэнергию составляет порядка 1 млрд рублей, долг же населения 2/3 области, отапливаемой АО «МЭС», превышает 3 млрд рублей.