Высокотехнологичные операции по восстановлению зрения станут доступнее для жителей Заполярья

Сделать высокотехнологичную медицинскую помощь по профилю «офтальмология» для жителей Мурманской области доступнее – одна из задач Плана первоочередных мероприятий по обеспечению доступности медицинской помощи.

В текущем году в отделении офтальмологии Мурманского областного клинического многопрофильного центра внедрены новые виды высокотехнологичных операций, в том числе интравитриальное введение ингибиторов ангиогенеза и кератопластика, что позволит жителям Мурманской области получить необходимую помощь, не покидая регион.

В офтальмологическом отделении Мурманского областного клинического многопрофильного центра продолжается обновление медицинского оборудования: приобретен новейший операционный микроскоп для проведения операций с имплантацией искусственного хрусталика. Для работы с современным оборудованием на центральных клинических базах Москвы и Санкт-Петербурга прошли обучение два хирурга. Это позволит центру двукратно увеличить количество проводимых операций за счет средств обязательного медицинского страхования.