Выставка - однодневка

6 декабря в 11 часов в главном здании Мурманского областного художественного музея откроется выставка книг «День Эрмитажа». Она посвящена 255-летию со времени основания одного из крупнейших в мире художественных и культурно-исторических музеев – Государственного Эрмитажа.

Главный музей страны возник в 1764 году как частное собрание Екатерины II, а в 1852 году он был открыт для посещения в специально построенном для этой цели здании Нового Эрмитажа. Сегодня основная экспозиционная часть музея занимает пять зданий, расположенных вдоль набережной Невы. Музей обладает коллекцией, насчитывающей около 3 миллионов произведений искусства и памятников мировой культуры.

Государственный Эрмитаж передал в дар Мурманскому областному художественному музею более 200 изданий. На экспозиции «День Эрмитажа» будут представлены каталоги коллекций и временных выставок, научные монографии, публикации архивных документов и материалов по истории Эрмитажа, научно-популярные книги, изданные Государственным Эрмитажем.

Выставка будет работать один день.