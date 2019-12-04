«В ожидании чуда» - в Мурманске зажгут огни на главной городской новогодней ёлкеПенсионерам пора готовиться к Новому году и индексации пенсий!
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика04.12.19 13:05

Выставка - однодневка

6 декабря в 11 часов в главном здании Мурманского областного художественного музея откроется выставка книг «День Эрмитажа». Она посвящена 255-летию со времени основания одного из крупнейших в мире художественных и культурно-исторических музеев – Государственного Эрмитажа.

Главный музей страны возник в 1764 году как частное собрание Екатерины II, а в 1852 году он был открыт для посещения в специально построенном для этой цели здании Нового Эрмитажа. Сегодня основная экспозиционная часть музея занимает пять зданий, расположенных вдоль набережной Невы. Музей обладает коллекцией, насчитывающей около 3 миллионов произведений искусства и памятников мировой культуры.

Государственный Эрмитаж передал в дар Мурманскому областному художественному музею более 200 изданий. На экспозиции «День Эрмитажа» будут представлены каталоги коллекций и временных выставок, научные монографии, публикации архивных документов и материалов по истории Эрмитажа, научно-популярные книги, изданные Государственным Эрмитажем.

Выставка будет работать один день.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ НЕДОРАЗУМЕНИЯ В МОРСКОМ ПОРТУ МУРМАНСК
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей...Резко увеличить нашу активность
-Ходят слухи…Мышиная возня под окнами областной администрации
-

Последние комментарии

Александр Дорогов, активист
03.12.19 21:00
Обрадую Вас, господин Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск, члена партии "Единая Россия", горожан , родителей (законных представителей) учащихся сего ОУ, самих учащихся-кадетов и во
Комментарий к новости:Кадетской школе Мурманска вручили знамя кадетов МЧС России
Д.О. Вернер
29.11.19 13:39
«Мы живём в похожих климатических условиях...», - подчеркнул глава Норрботтена. Но в разных по УРОВНЮ РАЗВИТИЯ ДЕМОКРАТИИ капстранах...
Комментарий к новости:Мурманская область и Швеция намерены развивать практическое сотрудничество в сферах образования и строительства
Д.О. Вернер
28.11.19 09:30
В какой ещё капстране стратегия развития рыбной отрасли утверждается Правительством, а сама отрасль принадлежит мировым холдингам?
Комментарий к новости:Стратегия развития рыбохозяйственного комплекса до 2030 года утверждена, но рыба дешевле не будет
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире14:30Новости. Информационная программа (12+)15:00«Екатерина Великая. Женская доля». Документальный фильм (16+)15:50«Tele Travel». Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиПенсионерам пора готовиться к Новому году и индексации пенсий!-PRO ВалютуКурс доллара и евро вырос на 5 копеек-PRO ЭнергетикуНа Кольской АЭС в 2020 году предстоит провести плановый капитальный ремонт энергоблока № 1 и ежегодный средний ремонт энергоблоков № 2, 3 и 4-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 4 декабря-PRO Нефть и газСЕВЕРНЫЙ ЛОКОМОТИВ НАБИРАЕТ СКОРОСТЬ-PRO ЗаконыДепутаты собираются полностью запретить доступ коллекторам к долгам граждан за ЖКУ
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
12.11.19: Жителям Дальневосточного федерального округа предлагают вернуть прежний возраст выхода на пенсию: 55 лет для женщин и 60 для мужчин. Как Вы относитесь к этой инициативе Николая Харитонова, депутата Госдумы?Проголосовал: 651 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика