Выставка арт-объектов из вторичного сырья

Поделки из вторсырья могут быть интересными и привлекательными, это доказали мурманские ребята из Молодёжного центра творчества и социальной адаптации.

В минувшие выходные в заполярной столице состоялось открытие выставки арт-объектов из вторичного сырья «Музей из мусора».

– На протяжении двух месяцев творческая молодежь города создавала необычные инсталляции, – рассказала председатель комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации Мурманска Татьяна Печкарева. – Работы из бытовых отходов, которым подарили вторую жизнь, представлены на уличной выставке и мы видим, что это действительно красивые и креативные украшения двора.

Необычный музей организован на территории Молодежного центра творчества и социальной адаптации, расположенного по адресу ул. Маклакова, 25 и будет работать все лето.

К слову, этот двор станет участником городского конкурса по благоустройству и озеленению дворовых территорий «Мой зеленый город – мой уютный дом», который ежегодно проходит в заполярной столице. В этом году комиссия будет оценивать дворы по четырем номинациям: «Лучший зеленый дворик Мурманска», «Лучшая клумба-цветник», «Лучшее озеленение территории образовательного учреждения», «Лучшее озеленение территории предприятия/организации». Жители и организации города, желающие украсить свой двор, могут также принять участие в конкурсе. Дополнительную информацию можно узнать по телефону 45-10-39 (комитет по развитию городского хозяйства администрации Мурманска).