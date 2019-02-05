Выставка «Будьте как дети» - живопись и графика Татьяны Шороховой и Оксаны Короленко

6 февраля в Мурманском областном художественном музее состоится открытие выставки «Будьте как дети». Живопись и графика Татьяны Шороховой и Оксаны Короленко. В экспозиции будет представлено более 50 работ. Выставка «Будьте как дети» объединила творчество двух художников Татьяну Шорохову и Оксану Короленко.

У каждого из них свое видение пространства, в котором рождаются сказочные образы. Ёжики и зайчики – маленький «человечки» Оксаны Короленко. Веселые игрушки и матрёшки – Татьяны Шороховой. Искренность и доброта в их работах объединяет больших и маленьких зрителей, переносят в сказочный мир детства, волшебства, фантазии.

Бумага и карандаш, акварель и темпера, фломастер разнообразие материалов в большом творческом мире этих не унывающих фантазёров и выдумщиков, всегда идущих вперёд и ищущих что-то новое в своем творчестве.

Быть в поиске, вот, что объединяет художников.

Выставка будет работать до 17 марта.