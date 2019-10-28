Выставка «Цвет Победы» откроется в областном краеведческом музее

30 октября в Мурманском областном краеведческом музее (состоится торжественное открытие выставки «Цвет Победы», посвященной 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.

Выставочный проект организован Мурманским областным краеведческим музеем при поддержке Российского государственного музея Арктики и Антарктики (г. Санкт-Петербург).

В 2019 году в рамках мероприятий в честь 75-летия разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье на площадке Российского государственного музея Арктики и Антарктики открылись выставки «На Мурманском направлении» и «Четвероногие бойцы Арктики», организованные совместно с Мурманским областным краеведческим музеем. Обе экспозиции вызвали неподдельный интерес жителей и гостей Северной столицы.

Сотрудничество двух крупнейших музеев, деятельность которых посвящена Арктике, продолжит выставка «Цвет Победы». Впервые широкая публика познакомится с коллекцией картин северных художников, посвященных теме Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в Заполярье. На выставке будут представлены работы Михаила Николаевича Успенского, Михаила Васильевича Новикова, Евгения Павловича Визиря-Дорошенко, эмоционально и поэтически воспевших подвиг защитников Заполярья.

Выставка будет работать с 30 октября по 30 ноября.