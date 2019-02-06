Выставка декоративно-прикладного искусства откроется в музее

7 февраля в отделе Народного искусства и ремесел начнет работу выставка декоративно-прикладного искусства. Гости музея увидят гобелены Татьяны Черномор, лоскутное шитье Надежды Маркиной, вышивку и роспись по дереву Раисы Чебатуриной. В экспозиции будет представлено около 20 работ из собрания музея и частных коллекций.

Черномор Татьяна Алексеевна, член Союза художников СССР, 25 лет руководит народным самодеятельным коллективом клубом «Гобелен», преподаёт курс «Гобелен» в Школе ремёсел Мурманского областного художественного музея.

Постоянный участник, лауреат и дипломант областных, региональных, всероссийских, международных (Норвегия, Финляндия) фестивалей, выставок, конкурсов, проектов изобразительного и декоративно-прикладного искусства в городах Москва, Санкт-Петербург, Мурманск, Вологда, В. Новгород. Гобелены «Краски Севера», «Иван-чай» отмечены серебряными медалями региональных выставок Союза художников России «Российский Север», г. Сыктывкар, 2014 год, г. Мурманск, 2018 год. Работы Черномор Т.А. хранятся в собраниях Мурманского областного художественного и краеведческого музеях, художественного музея Молдовы, в частных коллекциях в России и за рубежом, украшают интерьеры общественных зданий Мурманска и Мурманской области, г. Вадсё (Норвегия). Татьяна Алексеевна Черномор лауреат ежегодной премии губернатора Мурманской области «За особый вклад в развитие культуры и искусства» в 2004 и 2014 гг.

Гобелены Татьяны Алексеевны украшают интерьеры Мурманской областной универсальной научной библиотеки, Дворца бракосочетаний в г. Кировск Мурманской области, Дома престарелых в г. Вадсё (Норвегия).

Надежда Игнатьевна Маркина – мастер декоративно-прикладного искусства, владеющий многими ремеслами: вышивкой, ручным ткачеством, росписью по дереву и по ткани, изготовлением кукол, живописью и валянием, но самыми излюбленными остаются лоскутное шитье и марийская вышивка. Работы Надежды Игнатьевны отличаются тонким, виртуозным исполнением, сложной композицией и яркими, радостными красками. Излюбленный мотив – традиционные геометрические орнаменты, темы – времена года, цветы.

Автор предпочитает применять в своих работах хлопчатобумажные ткани, различные техники и стили. Начиная познавать новый прием лоскутного шитья, мастер не просто стремится освоить новую для себя технику, но и усовершенствовать уже известные техники. Надежда Маркина создала свой образный язык, ее лоскутные полотна завораживают радостным восприятием жизни, многоцветьем красок, разнообразием сюжетов и композиций. Все работы хранят тепло рук мастера, сделаны с большой любовью и терпением. Обладая чуткой тонкой натурой художника, простыми выразительными средствами она продолжает создавать прекраснейшие произведения искусства — символы красоты и жизни.

Произведения Надежды Игнатьевны хранятся в собраниях Государственного Российского Дома народного творчества, Мурманского областного художественного музея, Североморского Центра творчества и ремесел, частных коллекциях в России, Норвегии, Финляндии, Швеции, США.

Чебатурина Раиса Сергеевна родилась и получила художественное образование в Москве, где окончила Московское художественное училище им. М.И.Калинина и Высшие театральные курсы при ГИТИСе.

Талант этой женщины давно оценен по достоинству. Она имеет звание заслуженного деятеля искусств Марийской АССР (1979), награждена орденом Дружбы народов (1981), лауреат Государственной премии Марийской АССР (1973), заслуженный художник России с 2006 г . Член Союза творческих деятелей с 1979 года и Союза художников России с 1995 года.

С 1981 года, по приглашению режиссера драматического театра Северного флота г. Мурманска Исая Шойхета, Раиса Чебатурина работает главным художником в драматическом театре Северного флота. По словам автора, знакомство с Кольской землей, с природой Заполярья, было незабываемым: «Удивительная, ранимая, капризная и в то же время величественная и неприступная. Она, как сложнейшее оркестровое произведение, многогранна».

Выставка будет работать до 10 марта.