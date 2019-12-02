Выставка финно-угорских комиксов открылась в Мурманской областной научной библиотеке

Выставка организована в рамках арт-проекта «Живой язык», который использует комиксы как инструмент сохранения финно-угорских языков, находящихся под угрозой исчезновения. Здесь представлены рисованные истории о языках финно-угорских народов. В их создании участвовали студенты, преподаватели из Ленинградской области, Карелии, Удмуртии, Марий Эл, Республики Коми, Мурманской области, а также Финляндии, Норвегии и Эстонии.

Открыли выставку художник-комиксист из Финляндии Санна Хукканен и лингвист-переводчик из Москвы Анна Воронкова. Санна Хукканен представила свою новую книгу «Под покровом леса» в жанре графического романа. Для многих финно-угорских народов деревья имеют особое значение и смысл. Поэтому не случайно, что каждая глава в книге посвящена какому-либо дереву, к которым автор подобрала соответствующую цветовую палитру. При создании комиксов художница работала в архивах и изучала финно-угорский фольклор.

Переводчик Анна Воронкова поделилась опытом путешествий и знакомством с финно-угорскими народами России. Представитель Кольских саамов Андрей Данилов рассказал о своем участии в создании комиксов. Посетители мероприятия посмотрели мультфильм, поставленный по саамской сказке «Иван да Марья».

Открытие выставки завершилось автограф-сессией. Санна Хукканен подарила экземпляр своей новой книги Областной научной библиотеке.

Выставка финно-угорских комиксов будет работать по 30 декабря.