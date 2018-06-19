20 июня в рамках цикла выставок «С днём рождения, художник!» в главном здании Мурманского областного художественного музея начнёт работу выставка графики Веры Борисовой, посвященная 65-летию художника. Посетители увидят две работы Веры Борисовой из собрания Мурманского областного художественного музея.

Вера Зосимовна родилась в Мурманске в 1953 году. Окончила Ленинградское художественное училище им. В.А. Серова в 1973. Участница выставок с 1974 года. Оформляла книги Мурманского областного книжного издательства. Живет и работает в Москве с 1986 года.

Искусство Веры Борисовой не повествовательно, а символично. Пространство действия преображено в метафорическую, абстрактную среду. Персонажи включены в систему аллегорических знаков, которую предстоит осмыслять и расшифровывать зрителю.

Произведения художника находятся в собрании Мурманского областного художественного музея и в частных коллекциях Швеции, Норвегии, Финляндии, Японии, Германии, США, Австрии.

Выставка будет работать до 8 августа 2018 года.