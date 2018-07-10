Мурманская область. Арктика10.07.18 09:34
Выставка «Копилки» из цикла выставок «Простые вещи»
11 июля в Мурманском областном художественном музее начнёт работу выставка «Копилки» из цикла выставок «Простые вещи».
Наверное, мало найдется людей, у которых дома нет копилки. Одни использую ее по назначению, то есть собирают туда мелкие деньги, другие же используют ее, как элемент декора.
В экспозиции Мурманского областного художественного музея посетители увидят разнообразные копилки из частных коллекций жителей Заполярья, выполненные из различных материалов.
Выставка будет работать до 2 сентября.
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Последние комментарии
Пантелей
10.07.18 12:45
С***и, а через какую дырку в полу эта грязная вода отводится? Покажите мне это отверстие для общедомового воодведения!
Старожил
10.07.18 07:15
Напрягается торговый порт, старается бороться с запылением города, но всё равно им придётся переносить свою работу на западный берег. Надо уходить из центра города!
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Николай
09.07.18 20:47
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