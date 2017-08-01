Выставка «Красная книга Мурманской области глазами детей» в областном краеведческом музее

1 августа в 11.00 в Мурманском областном краеведческом музее откроется выставка «Красная книга Мурманской области глазами детей». На выставке посетители увидят творческие работы юных северян, которые участвовали в конкурсе детского рисунка «Красная книга Мурманской области глазами детей», организованном Министерством природных ресурсов и экологии Мурманской области в рамках Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий.

Всего на конкурс поступило более 1200 работ. Самыми популярными персонажами работ оказались белая сова, северный олень, тюлень и рысь. Работы исполнены в различной технике – это не только гуашь и акварель, цветные и простой карандаши, а также с использованием разнообразных материалов (бисера, ваты и др.).

В рамках открытия выставки также пройдет мастер-класс, приуроченный к Году экологии.

Юные посетители музея смогут дать вещам вторую жизнь - из вторсырья создать интересную поделку в технике «конструирование».

Выставка «Красная книга Мурманской области глазами детей» будет работать до 8 сентября 2017 года.