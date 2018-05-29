Выставка «Мурманская область: история и современность» открылась в день 80-летия образования региона

В день 80-летия образования Мурманской области, в областном краеведческом музее состоялось торжественное открытие посвящённой этому событию выставки «Мурманская область: история и современность».

Обращаясь от имени губернатора Марины Ковтун к первым посетителям выставки, заместитель главы региона Инна Погребняк отметила, что экспозиция подготовлена областным краеведческим музеем совместно с музеями всех муниципальных образований региона, а также Мурманским областным художественным музеем. Заместитель губернатора выразила благодарность организаторам выставки за большую хорошо сделанную работу.

«Выставка призвана отразить богатство культуры, величие боевых и трудовых подвигов наших земляков. За небольшой по историческим меркам 80-летний период наш край прошёл огромный путь развития от дикой, почти необитаемой пустыни до развитого промышленного региона», – подчеркнула Инна Погребняк.

Выставка рассказывает об истории становления нашего региона, образованного Указом Президиума Верховного Совета СССР 28 мая 1938 года. Впервые в рамках единого экспозиционного пространства представлены экспонаты из многих музеев нашего края – Кировского историко-краеведческого музея, Ковдорского районного краеведческого музея, Музея истории города Мончегорска и других. В экспозиции – редкие карты 1930-х годов, на которых территория современной Мурманской области еще находилась в составе Республики Карелии и Ленинградской области.

Выставка не только знакомит с историей каждого района Мурманской области, но и позволяет узнать о его жизни сегодня. На выставке экспонируются фотографии Якова Лейценгера, Евгения Халдея, Льва Федосеева, Александра Глухова и других известных авторов. Среди экспонатов впервые представлена уникальная сувенирная продукция, выпущенная предприятиями Мурманской области – Ловозерским горно-обогатительным комбинатом, Кандалакшским алюминиевым заводом, судоремонтным заводом «Нерпа».

Гости музея могут увидеть награды, врученные городу Мурманску за военные и трудовые подвиги, – орден Ленина, орден Трудового Красного Знамени, орден Отечественной войны, Звезду города-героя.

Выставка будет работать по 15 сентября.