Выставка помогает понять, что значит для нас блокада Ленинграда, дорога жизни

В экспозиции – 15 графических листов художника Юрия Михайловича Непринцева (1909-1996г.г.). На них крупным планом изображены ленинградцы, жившие в осажденном городе в годы Великой Отечественной войны.

Открывая выставку, заведующая Культурно-выставочным центром Русского музея Анна Ромашова предложила гостям подумать, что значит для них блокада Ленинграда, дорога жизни, какие чувства и эмоции вызывают работы художника.

После торжественного открытия в выставочном зале стало темно и раздались звуки артобстрела. Гости увидели слайды с фотографиями будней блокадного города под звуки стихотворений тех лет, выдержек из военных сводок, воспоминаний о голоде, нормах хлеба и талонах на еду.

Сюжеты мастер черпал из собственных воспоминаний. Юрий Непринцев жил в Ленинграде с 1926 года. Во время блокады участвовал в маскировке заводов, позднее – отправился добровольцем на фронт и служил в морской пехоте, затем работал в политуправлении Балтийского флота, создавая сатирические агитационные плакаты.

В завершение встречи организаторы рассказали о жизни Эрмитажа и Русского музея в годы войны, эвакуации и сохранении музейных ценностей, работе хранителей, и показали киноленту «Художники блокадного Ленинграда в собрании Русского музея» из медиатеки проекта «Виртуальный Русский музей».

Выставка «Блокада» будет работать до 23 февраля в отделе Мурманского областного художественного музея «Культурно-выставочный центр Русского музея».