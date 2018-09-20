Выставка произведений художников Северо-Западного федерального округа «Российский Север» открывается в Мурманске

21 сентября в главном здании Мурманского областного художественного музея состоится торжественное открытие выставки произведений художников Северо-Западного федерального округа «Российский Север».

«Российский Север» — это самое масштабное мероприятие в рамках программы празднования 80-летия Мурманской области, поэтому площадками для него станут главное здание Мурманского областного художественного музея, отдел «Культурно-выставочный центр Русского музея», отдел народного искусства и ремесел, а также помещения Мурманской областной научной библиотеки и Мурманского областного краеведческого музея.

В выставке примут участие мастера изобразительного и декоративно –прикладного искусства республик Карелия и Коми, Архангельской, Вологодской, Кировской, Мурманской, Новгородской, Псковской областей и городов Санкт-Петербурга и Калининграда. Всего в Мурманске экспонируется более 1500 новых произведений, созданных за последние пять лет художниками Северо-Запада России, их представили около 600 авторов.

Организаторы выставки: Правительство Мурманской области, Комитет по культуре и искусству Мурманской области, Государственное областное автономное учреждение «Мурманский областной художественный музей», Всероссийская творческая общественная организация «Союз художников России», Мурманское областное общественное отделение Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России».

Традиционно в рамках выставки 22 сентября 2018 года состоится научно-практическая конференция «Современное изобразительное искусство Северо-Запада России» и круглый стол.

Выставка сопровождается изданием информационного буклета, сборника материалов конференции и альбома–каталога.

Мурманск второй раз принимает данную выставку. В 1989 году она называлась «Художники Севера-7» и положила начало деятельности сначала выставочному залу, а через месяц, в январе 1990 года, Мурманскому областному художественному музею.

Выставка произведений художников Северо-Западного федерального округа «Российский Север» будет работать до 18 ноября.