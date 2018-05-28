Сегодня в Мурманском областном краеведческом музее состоится торжественное открытие выставки «Мурманская область: история и современность», приуроченной к 80-летнему юбилею со дня образования Мурманской области.

Выставка подготовлена Мурманским областным краеведческим музеем совместно с муниципальными музеями Мурманской области, а также Мурманским областным художественным музеем. Впервые в рамках единого экспозиционного пространства будут представлены экспонаты из многих музеев нашего региона – Кировского историко-краеведческого музея, Ковдорского районного краеведческого музея, Музея истории города Мончегорска и других.

Выставка расскажет об истории становления нашего региона, образованного Указом Президиума Верховного Совета СССР 28 мая 1938 года.

История Кольского Севера насчитывает многие тысячи лет. Наш край прошел долгий и сложный путь, превратившись из дикой захолустной окраины России в мощнейший индустриальный узел страны.

На выставке представлены редкие карты 1930-х годов, на которых территория современной Мурманской области ещё находилась в составе Республики Карелии и Ленинградской области.

Посетители смогут не только познакомиться с историей каждого района Мурманской области, но и узнать о его жизни сегодня. На выставке будут экспонироваться фотографии Я. Лейценгера, Л. Федосеева, А. Глухова, Е. Халдея и других известных авторов.

Среди экспонатов впервые будет представлена уникальная сувенирная продукция, выпущенная предприятиями Мурманской области – Ловозерским горно-обогатительным комбинатом, Кандалакшским алюминиевым заводом, судоремонтным заводом «Нерпа».

Гости музея смогут воочию увидеть награды, врученные городу Мурманску за военные и трудовые подвиги – Орден Ленина, Орден Трудового Красного Знамени, Орден Отечественной войны, Звезду города-героя.

Впервые гости увидят переходящее Красное Знамя, врученное Мурманской области в 1985 году за успешное выполнение плана экономического и социального развития.

Выставка будет работать с 28 мая по 15 сентября.