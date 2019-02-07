Выставка «Растревоженная память. Блокада» - флористика Георгия Энгельке (г.Санкт-Петербург)

8 февраля в отделе народного искусства и ремёсел Мурманского областного художественного музея состоится торжественное открытие выставки «Растревоженная память. Блокада» Флористика. Выставка посвящена 75-летию снятия блокады Ленинграда. В экспозиции представлено более 60 работ Георгия Павловича Энгельке и членов студии флористики «Волшебная соломка».

Блокада Ленинграда и её прорыв занимают особое место в истории России и в памяти народа.

Эти страшные события стали главной темой творчества Георгия Павловича Энгельке. Эвакуированный в 5 лет из осаждённого города, Георгий Павлович навсегда запомнил бомбардировки, измученных голодом и морозом горожан, раненных и солдат.

После окончания войны Георгий Павлович вернулся в родной Ленинград, где учился в школе, а затем в Военно-Механическом институте. В 1976 году художник познакомился с флористическими работами агронома Ушакова, которые выставлялись в Российском Этнографическом музее. Работы мастера настолько сильно вдохновили Георгия Павловича, что он посвятил искусству флористики более сорока лет.

За плечами художника более 130 выставок на территории России и Европы.

Помимо активной выставочной деятельности Георгий Павлович Энгельке руководит студией флористики «Волшебная соломка», которую создал в 2005году.

Экспозицию можно разделить тематически на две части. В первой части представлены флористические панно, посвящённые блокаде Ленинграда.

Тема второй части экспозиции – всё, что вдохновляет участников выставки на творчество: символика и архитектура родного города и края, сюжеты и герои мифов, калейдоскоп событий жизни и многое другое.

Выставка будет работать до 3 марта.