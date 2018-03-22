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Мурманская область. Арктика22.03.18 15:50

Выставка «Русский изразец» откроется в Мурманском областном художественном музее

23 марта  в главном здании Мурманского областного художественного музея начинает работу выставка Детской школы искусств города Апатиты «Русский изразец».

Мир юного художника очень многообразен, и его границы все время расширяются. Областью его изучения может быть природа, предметы и явления окружающего мира. Особым предметом изучения для юного художника должен быть, безусловно, мир искусства, лучшие его образцы. Одна из важнейших задач преподавателя художественных дисциплин – познакомить ребенка с такими явлениями, изучить их на практике.

Результаты именно такого творческого эксперимента представляет настоящая выставка. Источником вдохновения для юных художников стал изразец – уникальная страница русского декоративного искусства. Изразец – керамический элемент в виде небольшой плитки, применявшийся для украшения или облицовки стен либо печей. Происхождение слова связано со словом «изразить» – то есть «вырезать». Таким образом, изразец – это глиняная табличка с рельефным рисунком, покрытым разноцветными глазурями. Темой изразцов были различные орнаменты (как правило, растительные и зооморфные), сценки из жизни (что роднило изразец с русским лубком), разнообразные цветочные «розетки», мифологические животные и даже сцены из Священного писания.

Авторы выставки – третьеклассники Детской школы искусств города Апатиты (преподаватель Елена Бушманова) изучали лучшие образцы русского изразца: плитки, украшающие Покровский собор (1671-1679 года) и Мостовую башню (начало 1670-х годов) в Москве, храмы Иоанна Предтечи, Иоанна Златоуста, Николая Мокрого в Ярославле, а также русские печи, бывшие главным украшением русского дома вплоть до начала ХХ века.

В процессе создания своих работ юным художникам приходилось решать сложные художественные задачи, одна из которых – перевод предмета декоративного искусства в станковую композицию, а также передачу монументальности изображения и точную компоновку листа.

Детские работы позволяют зрителю подробно рассмотреть представляемые изразцы, познакомиться с их тематикой, образами, цветовым решением, открыть для себя одну из самых ярких и интересных страниц русского декоративного искусства.

Выставка будет работать до 29 апреля.

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Проверки по всем фактам проводились намного ранее. Жалуются те, кого выгнали по отрицалову, но в период службы они также жировали, а сейчас оторвали их от кормушки, вот им и обидно. В общем грязь и по
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