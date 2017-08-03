Выставка живописи и графики мурманских художниц Марии Михайленко и Вероники Вологжанниковой откроются в Североморске

С 6 августа в Североморском музейно-выставочном комплексе откроется выставка живописи и графики мурманских художниц Марии Михайленко и Вероники Вологжанниковой «Край». Выставка приурочена к грядущему 80-летию Мурманской области.

На выставке будут представлены 30 творческих работ, в которых отражается Заполярье. Для авторов картин Марии и Вероники – это источник вдохновения. В 2009 году художницы объединились в творческую группу «Борщ» для создания различных арт-объектов, выставок.

Авторов выставки «Край» также объединяет любовь к родному северу, интерес к книжной графике, иллюстрации, чувство иронии к обыденным жизненным сюжетам и страсть к путешествиям. Они часто работают на пленэре, во время поездок по Мурманской области и европейскому северу.

27 августа в 12 часов планируется встреча с авторами, где можно будет в неформальной обстановке узнать о секретах и творческих планах художниц.

Выставка работает по 30 августа.