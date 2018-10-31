Выставки клубов «Белозер», «Северяночка», «Природа и творчество» в Кандалакше

1 ноября в Музее истории Кандалакши открываются выставки клубов «Белозер», «Северяночка», «Природа и творчество». Событие проходит под знаком празднования 80-летия Мурманской области.

Участники мурманского клуба «Северяночка» представят кандалакшанам экспозицию «Гербарий». Созданный в 2006 году клуб, собрал людей, ставших профессионалами вышивки. За 12 лет работы «Северяночки» его мастерицы не только овладели секретами, но и сохранили искренность, желание удивлять публику.

Предстоит жителям и гостям Кандалакши познакомиться и работами членов клубов «Белозер» и «Природа и творчество». Оба объединения имеют интересную, насыщенную событиями историю. Клуб флористов «Белозер» создан в 1995 году. 21 год его возглавляет настоящий подвижник Людмила Кривошеева. Творчество членов клуба отмечено званием «Народный самодеятельный коллектив». Людей разного возраста и профессий объединяет работа с природными материалами: цветами, листьями, стеблями.

Клуб флористов «Природа и творчество» создан в 1976 году в Мурманском областном краеведческом музее и первоначально назывался «Природа и фантазия». Сегодня вместе с руководителем Валентиной Чапенко, члены клуба продолжают радовать людей своими яркими, оригинальными работами.

Проект передвижных выставок декоративно – прикладного искусства организует АНО «Продюсерский Центр «Северный Характер» при поддержке Комитета по культуре и искусству Мурманской области.

Выставки в Кандалакше будут работать по 31 ноября.