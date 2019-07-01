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Мурманская область. Арктика01.07.19 07:15

Выставку форума «Армия-2019» на Северном флоте посетили тысячи жителей Заполярья

Несколько десятков тысяч жителей и гостей Кольского Заполярья побывали на выставках вооружения и военной техники Северного флота, состоявшихся в рамках региональной программы форума «Армия-2019» в военных гарнизонах Североморск, Сафоново, Спутник и в парке «Патриот».

Всего на выставках было показано более 200 образцов современного и исторического вооружения бронетанковой, автомобильной и авиационной техники. В главной базе флоте – Североморске с пятницы по воскресенье для посещения населением были открыты боевые корабли и катера, а также суда обеспечения: гидрографические и водолазные катера, плавкраны и буксиры. Гостей приветствовали моряки эскадренного миноносца «Адмирал Ушаков», большого противолодочного корабля «Адмирал Левченко», больших десантных кораблей «Иван Грен» и «Георгий Победоносец», малых ракетных и противолодочных кораблей, тральщиков и противодиверсионного катера «Валерий Федянин».

На причальном фронте были оборудованы выставки ракетного и минно-торпедного вооружения, оружия и снаряжения боевых пловцов и подводного спецназа по борьбе с диверсантами.

Историческая техника была выставлена на Приморской площади Североморска, в посёлке Сафоново и в парке «Патриот» под Кильдинстроем.

На всех площадках работали пункты отбора на военную службу по контракту, которые посетило более 500 человек. Заявления на службу подали более 50 кандидатов.

На экспозициях форума «Армия-2019» в Североморске и в парке «Патриот» побывал командующий Северным флотом Герой России вице-адмирал Александр Моисеев. Он отметил высокий интерес к военной технике среди подрастающего поколения жителей Заполярья и пригласил всех мурманчан посетить мероприятия Северного флота, которые пройдут в июле в преддверии празднования Дня Военно-морского флота: 28 июля в парке «Патриот» под Кильдинстроем состоится традиционная гонка героев «Заполярный рубеж» - бег по пересечённой местности с преодолением искусственных и естественных препятствий. На следующей неделе начнётся прием заявок на участие в соревнованиях от команд и спортсменов, сообщает пресс-служба СФ.

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