Выставку фотографий Владимира Хованского «Северная феерия» увидели жители Вардё

Более 30 фотографий сотрудника Мурманского морского торгового порта Владимира Хованского были представлены на выставке, получившей название «Северная феерия», в норвежском городе Вардё. Большинство снимков – пейзажи и виды природы.

Владимир Хованский всерьёз увлёкся художественной фотографией в середине 2000-х годов, когда оценил возможности цифровой съемки. «В 2006-м году ко мне обратился мурманский фотограф Николай Жолнин, которой готовил фотоальбом к 90-летию Мурманска, с просьбой предоставить ряд снимков. Я отобрал несколько десятков, в альбом вошли 26 моих работ», - вспоминает Владимир Хованский.

После этого Владимир Игоревич получил приглашение поучаствовать в городской выставке. Персональные выставки мурманского фотохудожника проходили в Мурманске в разных годах, последняя была подготовлена к празднованию дня Победы в мае этого года.

«Мою выставку увидели представители норвежской делегации, которые в эти дни находились в Мурманске, и мэр города Вардё Роберт Йенсен предложил мне представить мои работы жителям города», - рассказывает Владимир. Выставка отправилась на север Норвегии, где в течение всего октября ее могли посетить жители Вардё.

Для выставки «Северная феерия» были отобраны 33 фотографии – зимние и летние пейзажи, городские виды. Есть и два снимка Мурманского морского торгового порта, объединенных названием «порт работает в любую погоду».