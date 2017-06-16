Выставку картин «Духовные вехи России» посетили депутаты флотской столицы
16 июня по предложению главы ЗАТО г.Североморск Александра Абрамова депутаты представительного органа власти флотской столицы посетили выставку картин «Духовные вехи России» выдающегося русского художника Павла Рыженко, которая открыта в Духовно-просветительском центре города Североморска на улице Саши Ковалева.
Павел Рыженко посетил Североморск со своими картинами в 2014 году. Собирался написать картину «9-й отсек», посвященную подводникам погибшего АПРК «Курск», но, через два месяца после посещения Североморска ушёл из жизни. Этот ярчайший представитель классического русского реализма оставил после себя прекрасные картины, копии которых у вдовы художника в 2017 году выкупили власти ЗАТО г. Североморск. Эти картины будут экспонироваться прежде всего в населенных пунктах ЗАТО г. Североморск, городах-гарнизонах Северного флота, в приходах Североморской и Умбской епархии.
Выставку, которая пользуется большим успехом, посещали командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов, офицеры, контрактники и военнослужащие срочной службы, кадеты, школьники, жители Североморска.