Выставочный проект Мурманского областного краеведческого музея «Притяжение Севера» и книги издательства «Паулсен» презентованы на III Международной конференции «Полярные маршруты Арктики»
Второй день календаря VI Мурманской международной деловой недели открыла III Международная конференция «Полярные маршруты Арктики».
За годы своего существования конференция зарекомендовала себя как эффективная диалоговая площадка для представителей власти, научно-исследовательских и образовательных центров, молодежных и общественных организаций в сфере развития экспедиционной деятельности в Арктике. Участниками конференции станут известные полярники, исследователи, представители крупных компаний, общественных и образовательных организаций. Модератором дискуссии выступит член Совета Ассоциации полярников России, председатель Полярной комиссии Русского географического общества Виктор Боярский, почётным гостем – Артур Чилингаров, президент Ассоциации полярников, Специальный представитель Президента по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике, Герой Советского Союза, Герой Российской Федерации. Об изучении архипелага Шпицберген расскажет Герой России, почетный полярник Михаил Малахов. Также в ходе III Международной конференции «Полярные маршруты Арктики» прозвучат выступления об итогах реализации проекта «Барнео-2017», опыте уникальных экспедиций на Северный полюс на снегоходах и по другим актуальным темам.
Одна из особенностей конференции – презентации выставки Мурманского областного краеведческого музея «Притяжение Севера» и книг издательства «Паулсен» – единственного книжного издательства в России, специализирующегося на выпуске документальной, художественной и научно-популярной литературы о северных регионах, Арктике и Антарктике. Перед началом работы конференций с экспозициями познакомились почетные участники конференции – губернатор Марина Ковтун и Артур Чилингаров.
«Притяжение Севера» – «визитная карточка» Мурманской области, которая демонстрирует наиболее яркие и интересные аспекты жизни северян, отметила директор областного краеведческого музея Елена Химчук. С помощью фотографий выставка рассказывает о Мурманской области и о том, какое место она занимает в России и мире, городе-герое Мурманске, недавно отметившем свое столетие, туристических достопримечательностях региона, красоте северной природы.
Издательство «Паулсен» представило ретроспективы своих документальных и художественных книг, фотоальбомов и путеводителей, посвященных научным исследованиям в полярных регионах, истории географических открытий, освоению северных территорий, жизни коренных народов.
За свою историю издательство выпустило более 100 уникальных книг, а в 2017 году – масштабную «Арктическую энциклопедию».