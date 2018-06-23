Выстрел в кафе-баре «Викинг» тянет на 15 лет

Следственным отделом по городу Апатиты Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 30 ч. 3, 105 ч. 1 УК РФ (покушение на убийство).

Предварительным расследованием установлено, что утром 8 марта 2018 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения, находясь у кафе-бара «Викинг», в Апатитах, умышленно произвёл один прицельный выстрел в упор в голову потерпевшему из травматического пистолета «Оса», причинив последнему повреждения в виде открытой черепно-мозговой травмы. Благодаря вовремя оказанной 38-летнему потерпевшему медицинской помощи, то есть по независящим от обвиняемого обстоятельствам, желаемый им преступный результат, в виде смерти потерпевшего, достигнут не был.

Обвиняемый совершённое деяние признал.

Следствием собраны исчерпывающие доказательства, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Апатитский городской суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание за совершение указанного преступления - до 15 лет лишения свободы.