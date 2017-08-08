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Мурманская область. Арктика08.08.17 11:16

Выстрел в сына - в гараже пожилого ковдорчанина полиция обнаружила боеприпасы и оружие

В отдел полиции г.Ковдора поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что 16-летний житель города Ковдора обратился за помощью, имея с правой стороны туловища ранения плеча, предплечья, спины и бедра. Потерпевший был опрошен полицейскими. Он пояснил, что травмы ему умышленно причинил 53-летний отец на территории гаражного кооператива в п.Енский. Вред здоровью он нанёс в ходе конфликта, возникшего на почве личных неприязненных отношений. В качестве оружия мужчина использовал ружьё.

Оперативники установили обстоятельства происшедшего. Молодой человек находится в затяжном конфликте с родителем, который несколько лет проживает отдельно от семьи. Юноша пришёл в общий гараж забрать свой мопед. После начавшийся ссоры он ушёл, однако вскоре ему пришлось вернуться за забытой вещью. Старший родственник, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, открыл дверь помещения и сразу стал целиться в сына из охотничьего ружья. Когда молодой человек решил убежать, мужчина выстрелил ему в спину дробью.

Выехав на место, где произошёл инцидент, полицейские задержали подозреваемого. Проводя обыск в гараже, они обнаружили и изъяли незаконно хранящиеся там боеприпасы и оружие. В том числе тротиловую шашку, контейнер с порохом, ёмкости с более чем 100 патронами. Также был изъят предмет, похожий на приспособление для бесшумной стрельбы, ствол от гладкоствольного охотничьего ружья, предмет, похожий на одноствольное гладкоствольное ружье.

Выяснилось, что зарегистрированного оружия мужчина не имеет. Со слов подозреваемого, все изъятые предметы он нашёл в начале 90-х годов, рыбача в районе озера Чалма и п.Алакуртти.

В настоящее время в отношении задержанного гражданина, ранее не привлекавшегося к уголовной ответственности, за умышленное причинение легкого вреда здоровью  возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

По факту обнаружения боеприпасов проводится проверка. Они были направлены на исследование в ЭКЦ УМВД России по Мурманской области. В перспективе по его результатам может быть возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств».

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей.

 

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