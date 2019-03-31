Выстрелит ли ружьё А.П. Чехова, или Обгонит ли А.В. Чибис весну?

Поток международных и региональных новостей уходящей недели не вселяет оптимизма, скорее, наоборот, вгоняет в пессимизм. Непредсказуемые выборы президента на Украине; возможная отставка кабинета и самой Терезы Мэй, равно как и потенциальный повторный плебисцит по Brexit; 24 марта Россия направила в Венесуэлу 2 военных самолёта с 35 тоннами груза и личным составом численностью 99 человек, включая генеральские чины; 25 марта конгресс США принял пакет законопроектов, касающихся противодействия России в Венесуэле; в этот же день Дональд Трамп заявил о признании Штатами суверенитета Израиля над Голанскими высотами, Индия успешно испытала противоспутниковое оружие…

А в Мурманской области продолжается победное шествие Андрея Чибиса по Заполярью, который за первую семидневку успел освободить нас от министра здравоохранения и первого заместителя бывшего губернатора региона Марины Ковтун, но не от снега, которым завалены наши города и посёлки.

Фейки и ружьё А.П. Чехова

Удивительно, но все эти новости объединяет один закон, который был принят в России и с 29 марта вступил в силу - закон о наказаниях за фейковые новости. Разумные граждане уже давно не верят всему, о чем пишут в газетах, показывают по телевизору и рассказывают по радио, а уж тем более, не воспринимают за чистую монету всё, что вываливается на просторы Всемирной паутины, так как связано это с огромным количеством выдуманной и непроверенной информации, искажёнными историческими данными, политическими интересами и просто творческими изысками некоторых людей. С этим явлением наши депутаты вздумали бороться с помощью нового закона. Напомним, проект закона был внесён 12 декабря 2018 года, Госдума приняла его в третьем чтении 7 марта, Совет федерации - 13 марта, Президент РФ Владимир Путин одобрил его 18 марта 2019 года.

Закон о запрете фейковых новостей распространяется на информацию, опубликованную на сайтах СМИ, а также в информационно-телекоммуникационных сетях, то есть на различных порталах, в социальных сетях, на других интернет-ресурсах (кроме новостных агрегаторов). Под запрет попадает любой вид информации, которая представляет угрозу или может нанести вред. Не допускается не только текст, но и разнообразные картинки, мемы…

Как вам определение «любой вид информации, которая представляет угрозу или может нанести вред»!? Да сегодня большая часть информации, которая распространяется с помощью СМИ и соцсетей приносит, на мой взгляд, только вред, отвлекает от реальных человеческих забот и проблем, создаёт у граждан чувство неуверенности, раздражения, а иногда и паники, так как большинство из нас не может как-то повлиять на ход тревожных событий, которые разрастающимся комом почти мгновенно распространяются по современным коммуникационным каналам.

Согласно принятым нормативным актам, под определение фейковой новости попадает только определенного рода информация, которая преподносится как достоверная. Например, она должна создавать угрозу: человеческой жизни (или здоровья); сохранности имущества; нарушения порядка в стране; для работы различных объектов.

Можно сказать, что все события, о которых я написал в самом начале данного текста, однозначно влияют на порядок в нашей стране, несут потенциальную угрозу человеческой жизни. Или я ошибаюсь?

Но обмен милитаристскими «любезностями» между США и Россией, свидетелями которых мы стали, в виде полётов стратегических бомбардировщиков В-52 и Ту-160, Ту-95, сымитировавших пуски крылатых ракет в сторону Российской Федерации, с одной стороны, и в сторону некоторых стран Европы, с другой стороны, ну ни как не внушают оптимизма и уверенности в завтрашнем дне. Но главное не в этом, а кто из нас знает точно, кто прав, а кто виноват в этом неослабевающем «армагеддоне», кто распространяет фейковые новости об агрессии России и милитаристских устремлениях НАТО? Рано или поздно, этот «обмен любезностями» может проявиться и в открытом конфликте, хотя вероятность такого проявления и мала, но «угроза: человеческой жизни (или здоровья); сохранности имущества; нарушения порядка в стране; для работы различных объектов» - реально существует. Ведь не зря Антон Павлович Чехов писал: «Если вы говорите в первой главе, что на стене висит ружьё, во второй или третьей главе оно должно непременно выстрелить». Другое дело, что ружейный выстрел сегодня может принять несколько иные формы: запрет на владение российским госдолгом, отключения от международных карточных систем…

«Прибавки за вредность» не дождётесь!

В то время, когда мир корчится от фейковых новостей, Министерство труда и социальной защиты России заявило, что инициатива о дополнительной оценке эмоциональных и интеллектуальных нагрузок в настоящее время обсуждается профсоюзами и работодателями. «Предложение разработать методики оценки влияния на здоровье работников таких факторов, как эмоциональные нагрузки, интеллектуальные нагрузки, режим работы, принадлежит профсоюзной стороне. Этот вопрос требует тщательной проработки, будет обсуждаться сторонами социального партнерства», - сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ведомства на уходящей неделе.

«Известно, что перегрузки, негативные состояния и эмоции имеют накопительный эффект и отражаются на здоровье: повышается давление, начинается бессонница, падает производительность труда», - рассказал изданию Виталий Трумель, секретарь ФНПР, главный технический инспектор труда ФНПР.

Ранее газета «Известия» сообщила, что работодателей могут обязать учитывать эмоциональные и интеллектуальные нагрузки на работе, в том числе из-за неудобного рабочего графика и других факторов. Методику оценки таких факторов, по данным издания, обсуждали на совещании в Минтруде ранее в марте. В итоге может быть введена «прибавка за вредность».

Эксперты считают, что нововведение, если оно будет принято, может коснуться работников правоохранительных органов, авиадиспетчеров, машинистов электропоездов, медиков, педагогов и журналистов.

Вроде радоваться надо, когда министерство собирается как-то оценивать эмоциональный труд россиян, но не получается, чувствуется в этом какой-то фейк! У нас большая часть населения находится в эмоциональном негативном прессинге от деятельности госорганов их нескончаемых реформ, нескончаемых изменений правового поля. А в нашей стране «прибавки за вредность» всем не будет, поэтому не стоит на неё надеяться и работникам правоохранительных органов, авиадиспетчерам, машинистам электропоездов, медикам, педагогам и журналистам. Давайте лучше устранять факторы «вредностей», начиная с некомпетентных представителей органов власти.

Обгонит ли Чибис весну?

А примеры такие есть. Например, у нас – в Мурманской области. Как я уже сообщал, в прошлые выходные произошла замена Марины Ковтун на Андрея Чибиса. И жизнь за Полярным кругом приобрела иные краски! Уж на что Марина Васильевна любила разнообразные социальные площадки, чтобы быть поближе к народу, а Андрей Владимирович её переплюнул: его странички есть на популярных площадках Всемирной паутины: «ВКонтакте», «Фейсбук», Инстаграм», «Твиттер». И надо отметить, что на них жизнь, деятельность и первые шаги по Заполярью нового главы освещаются более оперативно и полно, чем это делает его пресс-служба на официальном сайте регионального правительства.

Радуют и напористость молодого лидера, его работоспособность, его уверенность в том, что он сделает то, что не смогли свершить его предшественники. Приведу только некоторые его высказывания:

25 марта

- Мы не собираемся ни с кем воевать. Только с безразличием и раздолбайством, которых у нас хватает. Поэтому прошу всех собраться и работать в команде. Важнейшая оценка работы правительства – это оценка наших жителей, поэтому с сегодняшнего дня работа с обращениями, жалобами людей становится для нас приоритетом.

- Хочу проанализировать, что происходит у нас с медициной, почему не хватает врачей, понять, чем ещё можно привлечь в Мурманскую область врачей и разобраться – в чем причина очередей к специалистам.

26 марта

- Наша задача – максимально оперативно, с учётом ограничений законодательства и финансовых возможностей, сделать так, чтобы наши дворы были чистыми, освещёнными, подъезды – убранными, а снег – вывезен. Чтобы встретить весну в чистых городах.

- Рыбной отраслью займёмся предметно. Много вопросов, особенно по доступности рыбы для северян. Мы живём у моря, и переплачивать за рыбу просто обидно.

27 марта

- Нам нужно работать не в режиме «внутреннего оправдания» (в здравоохранении. - Авт.), а в режиме нестандартных решений. А слова «нет на это ресурсов» вообще надо исключить!

- Я обращаю пристальное внимание на те сигналы, жалобы и обращения, которые поступают ко мне через аккаунты в социальных сетях. И более прямой связи нет. Это помогает чувствовать жизнь и не отрываться от реальности. Так что всем своим коллегам по правительству и в муниципалитетах рекомендую уделять этой работе повышенное внимание.

- Прошу ежедневно докладывать мне конкретные цифры – сколько крыш и дворов очищено, в какие сроки обещают уложиться управляющие компании. Чтобы ход уборки был максимально наглядным.

28 марта

- У нас Мурманск – самый крупный город в мире за Полярным кругом. Исторически, ещё со времён Советского Союза, у нас есть компетенция по созданию городской инфраструктуры и обеспечению её функционирования именно в сложных климатических условиях, в Арктической зоне. И один из наших приоритетов – сделать так, чтобы Мурманск и другие города нашей области преображались, были бы максимально комфортными для жизни людей, несмотря на непростые климатические условия

- То, в каком состоянии сейчас находится город (Мурманск. - Авт.), просто ужасает – снег и наледь во многих дворах не убирали за зиму ни разу. Конечно, за сутки исправить то, что не делалось год, невозможно, поэтому муниципалитету поручено начать с самых опасных территорий. Запущена «Горячая линия ЖКХ» – по телефону +7 800-250-78-25 операторы принимают жалобы жителей региона – в первую очередь, на опасные крыши.

29 марта

- Снова повторяю: муниципалитеты должны забыть логику «это не наши полномочия». Простой пример: около 40% жилья в Североморске - муниципальная собственность. Значит, местная власть имеет не только полное право, но и реальный рычаг влияния на управляющие компании!

Если УК не справляется и не хочет работать - её нужно менять! Все инструменты есть в действующих законах, нужна воля и трудолюбие.

30 марта

- Достаточно пройтись по улице любого из городов Мурманской области, чтобы без всяких справок и цифр сказать - Фонд капремонта работает плохо. При детальном анализе ошибки стали очевидны, отправил коллег готовить конкретный план работ, в среду буду принимать решение.

Транспорт. Мега-проект Мурманского транспортного узла требует внимания и контроля, это шанс для рывка развития всей области и мы будем активным участником процесса, а не наблюдателем. Другая задача - плановый ремонт дорог, уходить с работами в зиму (как это часто и много где бывает) для нас совершенно недопустимо, а, учитывая наш климат и короткий строительный сезон, контроль за сроками и качества работ будет жесточайший. В том числе, откроем всю информацию для наших жителей - самого требовательного и внимательного контролёра.

Если судить по информации, появляющейся на аккаунтах неугомонного главы Мурманской области, то складывается впечатление, что Андрей Владимирович спит мало, а работает много. Этому есть и другие подтверждения, например, в понедельник он проводит оперативные совещания с правительством Мурманской области с 8 часов утра, в то время как до него наши чиновники собирались во второй половине дня.

Но не будем делать каких-то выводов по первой рабочей семидневке Андрея Чибиса на Мурмане, так как она напоминает, на мой взгляд, соревнование с весной: кто быстрей освободит города и веси региона от снега. Такие чиновничьи игры мы наблюдаем каждый год. Да и начальственный разгон в нашей стране действует на подчинённых три-пять дней, а потом всё возвращается на круги своя, так как система финансирования, оснащения и организации труда в жилищной сфере остаётся на низком уровне. Думаю, что Андрею Владимировичу, как и раньше, придётся призывать северян выходить на субботники, чтобы привести в должный вид наши города к 9 Мая.

Расширит ли Чибис калитку в Арктику?

А вот упоминание Андреем Владимировичем мега-проекта «Мурманский транспортный узел» порадовало, так как он связан с развитием Арктической зоны. Правительство РФ должно до 1 декабря 2019 года представить проект стратегии развития Арктической зоны РФ до 2035 года, говорится в перечне поручений президента РФ по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 27 февраля. «Представить проект стратегии развития Арктической зоны РФ до 2035 года с учётом завершения действия Основ государственной политики РФ в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу и стратегии развития Арктической зоны РФ и обеспечение национальной безопасности на период до 2020 года. Срок - 1 декабря 2019 г .», - говорится в документе.

Сейчас должно начаться самое интересное время: лоббисты и интересанты в Арктике включат все свои рычаги влияния, чтобы протолкнуть чаяния свих регионов. Вот по этим-то действиям и будем оценивать работу Андрея Чибиса, так как у Марины Ковтун на этом направлении, как она ни старалась сделать из Мурманска - ворота в Арктику, получилась только калитка, на мой взгляд.

Например, 26 февраля вопросы развития Арктической зоны Президент России Владимир Путин передал Министерству развития Дальнего Востока, переименовав его в Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики. На новое министерство возложены функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере развития арктической зоны РФ.

Проиграли мы соседям и гонку в сферах развития арктической науки и подготовки кадров. Можно сказать, что мечты о создании арктического опорного вуза остались мечтами. Мурманский арктический государственный университет за короткий срок не смог отодвинуть своих сильных конкурентов из Архангельска и Тюмени. Например, Северный (Арктический) федеральный университет ведём работу по формированию заявки на создание в Архангельске Научно-образовательного центра мирового уровня «Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования». А Центр изучения Арктики на базе Тюменского госуниверситета, согласно поручению Президента РФ, будет создан уже в этом году, где будет реализовываться «арктический вектор» с опорой на цифровые технологии, а также на широкий спектр механизмов сотрудничества с компаниями из топливно-энергетического комплексна.

Наша гордость и надежда атомный контейнеровоз «Севморпуть» работает на Архангельск. На прошлой неделе единственное судно такого класса доставило на месторождение «Утреннее» на Гыданском полуострове разнородный генеральный груз объёмом 29 тысяч фрахтовых единиц. Продукция российских предприятий предназначена для проекта «Арктик СПГ 2».

После этого атомный контейнеровоз «Севморпуть» вновь выйдет в направлении морского порта Архангельск. В апреле судно доставит вторую партию груза для проекта «Арктик СПГ 2».

Даже идея доставки огромных объёмов рыбной продукции с Дальнего Востока в Европейскую часть России через Северный морской путь предполагает конечным пунктом для атомного контейнеровоза «Севморпуть» Санкт-Петербург или Архангельск.

А с чем наш регион поедет 9 апреля в Санкт-Петербург на первое заседание обновленной Госкомиссии по Арктике, мы узнаем скоро. Стоит отметить, что повестка заседания Госкомиссии – это в основном вопросы, которые уже многократно обсуждались, от поддержки «НОВАТЭКа» до социальных вопросов в Арктике.

Михаил ВЕСНЕВ.