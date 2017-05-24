Выступление сводного хора совместно с камерным оркестра «Баренц-камерата» украсило День славянской письменности и культуры

В Мурманске праздничные мероприятия, посвящённые Дню славянской письменности и культуры, начались с возжигания свечи у памятника святым равноапостольным Кириллу и Мефодию и торжественного молебна на площади Первоучителей. Впервые со сводным хором выступил камерный оркестр «Баренц-камерата», в программе прозвучали песни Серафима Туликова, Исаака Дунаевского, Вениамина Баснера, Евгения Крылатова, Владимира Шаинского, Дмитрия Шостаковича, Дмитрия Кабалевского, Александры Пахмутовой.

По традиции по центральным улицам прошла колонна школьников и творческой интеллигенции. В торжественном шествии приняла участие губернатор Марина Ковтун. Затем перед зданием Мурманской областной научной библиотеки состоялся праздник «Слово».

«День славянской письменности и культуры – праздник всех, для кого Слово является орудием труда: педагогов, писателей, журналистов, работников культуры, а также всех людей, любящих и чтущих русское слово, культуру и традиции. Праздник давно шагнул за пределы Заполярья и теперь отмечается по всей стране. В России возведено немало памятников Кириллу и Мефодию. Но только наш мурманский монумент является точной копией памятника, стоящего в Софии, – это подарок болгарских друзей в знак глубокого уважения и внимания к нашей культуре и общим славянским корням», – сказала, открывая праздник, Марина Ковтун.

Обращаясь к школьникам, Марина Ковтун попросила молодёжь беречь и любить родной язык, читать книги, ведь богатый, красивый язык – залог жизненного успеха.

На празднике «Слово» выступили творческие коллективы города Мурманска, прозвучали поздравления от регионального отделения Союза писателей России и духовенства. Губернатор наградила победителей конкурса на лучшее украшение праздничных колонн, участвовавших в шествии.

В рамках празднования Дня славянской письменности во Дворце культуры и народного творчества имени С.М. Кирова состоялся большой концерт хоровой музыки. Марина Ковтун поблагодарила за создание сводного хора Мурманской области его художественного руководителя, дирижера, заслуженного артиста России Валерия Иванова. Областной сводный хор был создан в 2014 году, в него входят ученики детских школ искусств Мурманска, Североморска, Колы, Полярного, Гаджиево, поселка Сафоново, студенты Мурманского колледжа искусств, участники камерного хора «Amadeus».

Напомним, День славянской письменности и культуры возродился в 1986 году в Мурманске по инициативе известного мурманского писателя Виталия Маслова и в 1991 году указом президента Российской Федерации был объявлен государственным.