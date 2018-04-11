Выступление вокального ансамбля младших классов детской музыкальной школы № 5 Мурманска вызвало большой эмоциональный отклик у слушателей

В малом зале Мурманского колледжа искусств состоялась творческая встреча - концерт хоровых коллективов, посвященная 80-летию со дня образования Мурманской области. С приветственным словом выступил заслуженный артист Российской Федерации, главный дирижер Сводного детского хора Мурманской области, председатель предметно-цикловой комиссии специальности «Хоровое дирижирование» Мурманского колледжа искусств Иванов Валерий Михайлович.

Хоровыми коллективами детских музыкальных школ №№ 3, 5 и 6 города Мурманска (преподаватели: Светлана Александровна Ляшова, Ольга Николаевна Есина, Галина Николаевна Сыревич, Елена Евгеньевна Хан) и детской музыкальной школы города Североморска (преподаватель Ирина Петровна Слаутина) были исполнены детские произведения композиторов – классиков: Николая Римского-Корсакова, Франца Шуберта и современных композиторов – песенников: Ирины Хрисаниди, Евгения Крылатова, Якова Дубравина.

Большой эмоциональный отклик у зрителей вызвало выступление вокального ансамбля младших классов детской музыкальной школы № 5 города Мурманска (преподаватель – почетный работник культуры Мурманской области Галина Николаевна Сыревич) с исполнением русской народной песни «Заиграй моя волынка» в сопровождении трио балалаешников – Тимофея Скробова, Артемия Долгополова, Артёма Зайцева и Ивана Крутикова - шумовые инструменты.

Зрителями тепло было принято выступление сводного хора детских музыкальных школ №№ 3, 5 и 6 с исполнением песни Евгения Крылатова на стихи Юрия Энтина «Прекрасное далеко» с солисткой Викторией Эннс и песни Якова Дубравина на стихи Вольта Суслова «Песня о земной красоте».

В программе концерта в исполнении студентов колледжа искусств специальности «Хоровое дирижирование» прозвучали стихи о нашем родном Кольском крае поэтов: Владимира Смирнова, Николая Колычева, Елены Шитиковой.