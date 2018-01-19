«Выяснения отношений» в Оленегорске переросло в кровавое побоище

В дежурную часть МО МВД России «Оленегорский» поступило сообщение о том, что возле магазина, расположенного на улице Парковая, происходит драка между мужчинами. Двое из них ранены.

Подъезжая к месту происшествия, сотрудники патрульно-постовой службы заметили, что один из мужчин пытается выбросить нож. Они задержали подозреваемого, скрыться с места преступления ему не удалось. Личность злоумышленника установили: 35-летний оленегорец ранее к уголовной ответственности не привлекался.

Потерпевших полицейские помогли доставить в приёмный покой медицинского учреждения. Гражданина 1994 года рождения госпитализировали с проникающим ранением брюшной полости и повреждением селезёнки, второму жителю Оленегорска 1983 года рождения с порезами шеи и ноги оказали медпомощь.

Опрошенные свидетели драки пояснили, что компания распивала спиртные напитки недалеко в баре. Несколько мужчин решили сходить в магазин, где между ними произошёл конфликт. Они вышли на улицу, чтобы «выяснить отношения». Ссора переросла в драку. В ходе потасовки злоумышленник достал нож и нанёс резаные раны двум своим знакомым.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.