Выявлен оборотень в погонах в УФСИН России по Мурманской области

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника ИК-23 УФСИН России по Мурманской области, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия).

По версии следствия, обвиняемый, являясь должностным лицом, лично получил взятку в виде денег путём банковского перевода от осужденного в общей сумме 150 тысяч рублей за совершение незаконных действий в пользу последнего – выразившихся в оставлении без внимания фактов нарушения режима отбытия наказания, в формальном проведении обысков по месту его содержания, получении осужденным посылок, бандеролей и передач, содержащих запрещенные средства сотовой связи и комплектующие к ним, проноса на режимную территорию учреждения исполнения наказаний предметов, запрещенных к свободному обороту на территории колонии.

Преступление выявлено в ходе мероприятий, проведенных сотрудниками отдела собственной безопасности УФСИН России по Мурманской области.

В настоящее время следствием выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Уголовным законом данное преступление отнесено к категории тяжких, за совершение которого предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.