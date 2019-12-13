Выявлены нарушения требований законодательства, направленного на обеспечение безопасности детей в образовательных организациях

Прокуратурой города Апатиты проведена проверка исполнения законодательства, направленного на обеспечение безопасности детей в образовательных организациях.

В ходе проведения проверки в образовательных организациях выявлены нарушения требований пожарной безопасности в части требований, предъявляемых к системам оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, состоянию путей эвакуации, обеспеченности и состоянию первичных средств пожаротушения.

По результатам проверки прокуратурой города Апатиты возбуждено 5 дел об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ.

Кроме того, с целью устранения выявленных нарушений в адрес директоров образовательных организаций внесено 7 представлений, которые находятся на рассмотрении.

Рассмотрение актов прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры города Апатиты.